Steeds meer knokkelkoorts, wat is het en hoe weet je dat je het hebt?

De eerste zes maanden van dit jaar hebben zeker 112 Nederlandse toeristen knokkelkoorts opgelopen in het buitenland. Dat is een record, meldt De Telegraaf op basis van cijfers van alarmcentrale Eurocross. Maar hoe weet je of je het hebt?

Halverwege vorig jaar waren er slechts 43 mensen die met knokkelkoorts, ook wel dengue, terug kwamen van vakantie. De verwachting is dat aan het eind van het jaar de teller op zo'n 200 besmettingen zal uitkomen.

Het denguevirus wordt verspreid door muggen en komt vooral voor in subtropische gebieden in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Reizigers naar landen in die regio's moeten dus waakzaam zijn voor muggenbeten. Er zijn ook enkele besmettingsgevallen geweest in Zuid-Europa.

Hoe weet je dat je knokkelkoorts hebt?

De symptomen lopen uiteen van hoge koorts, hoofdpijn en hoesten tot braken. Ook keel- en/of spierpijn kan een teken zijn. Meestal beginnen die klachten zo'n vier tot zeven dagen na de besmetting door de muggenbeet op te komen.

De eerste keer dat patiënten de ziekte krijgen is het meestal niet zo ernstig. Een tweede of derde keer zijn de klachten heftiger, en in sommige gevallen zelfs levensbedreigend.

Wat kun je er tegen doen?

Het volledig uitsluiten van een beet door een besmette mug is onmogelijk, maar je kunt het ze wel zo moeilijk mogelijk maken. De muggen zijn vooral in de vroege ochtend en in de namiddag actief. Draag zeker op die tijdstippen goed dekkende kleding en smeer je in met DEET. Slapen onder een muskietennet is ook handig, zeker als dat net is geïmpregneerd met muggenwerende vloeistof.

Je kunt je ook laten vaccineren tegen knokkelkoorts. Overleg daarvoor ruim voor je op reis gaat met je huisarts of neem contact op met het reizigersvaccinatiecentrum.

