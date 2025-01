Drukte voorafgaand aan staking apotheken, duizenden filialen donderdag en vrijdag gesloten

Deze week sluiten er op donderdag en vrijdag door heel het land duizenden apotheken om te staken voor een betere cao. Dit betekent dat er voor veel Nederlanders op deze dagen geen pillen, kuurtjes en zalfjes opgehaald kunnen worden. Het is deze dinsdag bij de apotheken in het land dan ook iets drukker dan normaal, aldus de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Vakbonden FNV en CNV willen met deze staking een betere cao afdwingen. De bonden willen namens het personeel dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met op zijn minst 6 procent worden verhoogd. De werkgevers bieden nu 2 procent vanaf 1 juli en 5 procent per 1 juli volgend jaar.

Apothekersassistenten klagen al jaren over hoge werkdruk en een overdaad aan regels. Bekijk hun verhaal in de bovenstaande video.

In eerste instantie was het plan om dit rondom de feestdagen te doen, maar omdat dit zou hebben gezorgd dat er maar liefst negen dagen geen medicijnen te krijgen zouden zijn ging de rechter daar niet mee akkoord. Aan het einde van het jaar is het vaak wat drukker dan in januari, omdat het vernieuwde eigen risico dan nog niet aangebroken hoeft te worden.

De meeste Nederlanders staan aan de kant van het zorgpersoneel bij een cao-staking. Dit bleek toen men massaal steun uitsprak voor de stakende ziekenhuismedewerkers:

1:36 Meerderheid Nederlanders steunt ziekenhuismedewerkers in cao-staking

Al is het verstandig om de noodzakelijke medicijnen voor de sluiting in te slaan, het is voor mensen die met spoed medicijnen nodig hebben nog steeds mogelijk om daaraan te komen.

