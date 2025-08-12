Drukte op het strand, let goed op: 'Smeren en pas op voor mui'

De zomer is weer helemaal terug in ons land. En dat is niets te laat voor de liefhebbers van hitte, want de vakanties lopen in sommige regio's alweer af. Maar hoe enthousiast sommige mensen nu naar het strand rennen, hou wel altijd je hoofd koel. Het Rode Kruis ziet het vaak genoeg misgaan, zeker de afgelopen weken. Dus: goed smeren, pas op voor muien en luisteren naar de reddingsbrigade.

Zelfs met het matige zomerweer van de afgelopen dagen was het nog een paar keer raak en moesten de hulpdiensten in actie komen, bijvoorbeeld om zwemmers te redden die niet meer uit de zee konden komen door een mui.

Hoe lang is zonnebrand houdbaar?

Het Rode Kruis raadt aan om op te letten tijdens het zwemmen, maar ook in de zon. De hulporganisatie pleit deze dagen ervoor om extra aandacht te besteden aan het insmeren van de huis mét de juiste zonnebrandcrème.

Ze willen er vooral op wijzen "om goed in te gaten te houden of de zonnebrand nog houdbaar is. Als de verpakking nog niet open is, blijft het 2 jaar houdbaar. Als het wel geopend is, kan je het vaak nog 12 maanden na openen bewaren. De beschermingsfactor neemt dan wel af, ongeveer met de helft in een jaar tijd. Een factor 30 werkt dus na één jaar als factor 15."

Wat doe je in volle zon?

Een paar tips:

Ruikt de zonnebrandcrème vies, mengt 'ie niet meer of is er een rare kleur te zien? Koop dan nieuwe

Leg op het strand de fles niet in de volle zon

Smeer jezelf een half uur voorafgaand aan het zonnen in en herhaal dat na het zwemmen of na 2 uur bakken

Drink voldoende water, zoek schaduw

Kijk een beetje extra naar elkaar om, ook buiten het strand om

En gebruik vooral je gezonde verstand

Veel strandplezier de komende dagen!