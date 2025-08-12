Benauwd en bloedheet: KNMI waarschuwt met code geel voor gevaarlijke hitte

Het wordt de komende dagen ontzettend heet. Zo heet dat het Nationale Hitteplan geldt, maar ook zo heet dat het KNMI nu waarschuwt voor de hitte met code geel. De weerwaarschuwing geldt voor dinsdag, woensdag en donderdagochtend tot 09.00 uur, voor het hele land.

"Vooral in het zuiden, oosten en in stedelijke gebieden is het de komende dagen warm en kan het benauwd aanvoelen. Het minst warm wordt het op de Wadden. Vanaf vrijdag wordt het geleidelijk minder warm en benauwd", schrijft het KNMI.

Worden weerwaarschuwingen te snel gegeven? Bekijk het in onze uitlegvideo:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

De organisatie waarschuwt ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid voor klachten vanwege de hitte en raadt aan het Hitteplan te volgen.

Hitteplan

Vanwege het warme weer geldt vanaf dinsdag 10.00 uur het Nationaal Hitteplan voor alle provincies in Nederland. De temperatuur kan op dinsdag en woensdag oplopen tot boven de 30 graden.

Het KNMI verwacht donderdag onweer waardoor de temperatuur mogelijk weer onder de 30 graden zakt. In de dagen erna kan het wel warm blijven. Het hitteplan is bedoeld als extra signaal aan mantelzorgers en zorgmedewerkers. Het RIVM vraagt hen extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen voor wie ze zorgen.

Uitdroging of hitteberoerte?

Door de hitte kunnen mensen last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook dreigen ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging of hitteberoerte.