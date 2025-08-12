Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Benauwd en bloedheet: KNMI waarschuwt met code geel voor gevaarlijke hitte

Extreem weer

Vandaag, 09:49

Link gekopieerd

Het wordt de komende dagen ontzettend heet. Zo heet dat het Nationale Hitteplan geldt, maar ook zo heet dat het KNMI nu waarschuwt voor de hitte met code geel. De weerwaarschuwing geldt voor dinsdag, woensdag en donderdagochtend tot 09.00 uur, voor het hele land.

"Vooral in het zuiden, oosten en in stedelijke gebieden is het de komende dagen warm en kan het benauwd aanvoelen. Het minst warm wordt het op de Wadden. Vanaf vrijdag wordt het geleidelijk minder warm en benauwd", schrijft het KNMI.

Worden weerwaarschuwingen te snel gegeven? Bekijk het in onze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?
2:39

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

De organisatie waarschuwt ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid voor klachten vanwege de hitte en raadt aan het Hitteplan te volgen.

Hitteplan

Vanwege het warme weer geldt vanaf dinsdag 10.00 uur het Nationaal Hitteplan voor alle provincies in Nederland. De temperatuur kan op dinsdag en woensdag oplopen tot boven de 30 graden.

Het KNMI verwacht donderdag onweer waardoor de temperatuur mogelijk weer onder de 30 graden zakt. In de dagen erna kan het wel warm blijven. Het hitteplan is bedoeld als extra signaal aan mantelzorgers en zorgmedewerkers. Het RIVM vraagt hen extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen voor wie ze zorgen.

Uitdroging of hitteberoerte?

Door de hitte kunnen mensen last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook dreigen ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging of hitteberoerte.

Lees ook

Nationaal Hitteplan actief: dit betekent het voor jou
Nationaal Hitteplan actief: dit betekent het voor jou
Nederland stevent af op nieuwe hittegolf: zonnig en lokaal tot 34 graden
Nederland stevent af op nieuwe hittegolf: zonnig en lokaal tot 34 graden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.