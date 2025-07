Vijf zwemmers in problemen bij Katwijk en Scheveningen, één reanimatie

Vijf zwemmers zijn donderdag bij Katwijk en Scheveningen uit de zee gehaald omdat ze in het water in de problemen raakten. Twee mensen zijn gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep West.

Rond 12.50 uur kwam het eerste alarmsignaal uit Katwijk, waar twee zwemmers uit de zee moesten worden gehaald. Ze kwamen in de problemen door plotse onderkoeling, hoge golven en waterinname, vertelt een woordvoerder van Reddingsbrigade Katwijk tegen Hart van Nederland.

Zo'n 10 minuten later ging het mis met twee zwemmers in de buurt van de Scheveningse Pier. De drenkelingen zijn uit het water gered, één van hen was er dermate slecht aan toe dat er moest worden gereanimeerd. Op het strand is onder meer een traumahelikopter ter plaatse gekomen.

Aan de andere kant van de pier was eerder op de dag ook al een drenkeling uit het water gehaald, daar hoefde echter niet gereanimeerd te worden.

Ruige zee

Het is niet de eerste keer deze week dat er in het kustgebied reddingsacties hebben plaatsgevonden. Woensdag werden er ook al drie zwemmers uit de zee gered. Zij kwamen bij avondval in de problemen door de sterke stroming in het water. De politie kan niet bevestigen of de zwemmers donderdag ook in de stroming terecht waren gekomen.

Waar moet je op letten als je in open water zwemt? Je ziet het in deze uitlegvideo:

2:54 Hart van Nederland legt uit: hoe voorkom je verdrinking?

De reddingsbrigade waarschuwt dan ook voor de ruige zee met gele vlaggen, wat wil zeggen: 'pas op met zwemmen, extra voorzichtigheid is geboden.' Onder meer in Scheveningen, Monster en Ter Heijde wapperen donderdag vooralsnog de gele vlaggen.

ANP/Hart van Nederland