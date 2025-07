Verdrinkingen in Nederland op hoogste niveau in bijna 30 jaar

Het aantal verdrinkingen in Nederland is vorig jaar opgelopen tot 146. Dat is het hoogste aantal in bijna dertig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder de slachtoffers waren 107 Nederlandse inwoners en 39 mensen uit andere landen. Het aantal verdrinkingen in Nederland is de afgelopen drie jaar flink gestegen.

Driekwart van de slachtoffers verdronk in open water zoals sloten, kanalen of recreatieplassen. Maar ook thuis gaat het mis: bijna één op de vijf verdrinkingen vond plaats in huis of in de tuin. Verdrinkingen door zelfdoding en misdrijven zijn niet meegeteld in deze cijfers.

Hoe voorkom je verdrinking? We leggen het uit in deze explainer:

2:54 Hart van Nederland legt uit: hoe voorkom je verdrinking?

Ouderen en kinderen kwetsbaar

Vooral ouderen lopen groot gevaar. Zij vormden bijna de helft van alle verdrinkingsslachtoffers. Vaak ging het om een val in het water, bijvoorbeeld door uitglijden, alcohol, gezondheidsproblemen of dementie. In 69 procent van de gevallen was zo'n val de oorzaak van het ongeluk.

Ook kinderen blijven kwetsbaar. Tussen 2015 en 2024 verdronken 109 kinderen en jongeren onder de 20 jaar. Opvallend is dat meer dan de helft daarvan een niet-Nederlandse achtergrond had. Bij jonge kinderen die buiten Europa zijn geboren, is het verdrinkingsrisico zelfs elf keer zo hoog als bij Nederlandse kinderen. Onder 10- tot 20-jarigen was dit risico zestien keer zo groot.

Bepaalde regio’s springen eruit als het gaat om aantallen. De meeste verdrinkingen gebeurden de afgelopen tien jaar in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond: elk 89 keer. Bij de niet-ingezetenen gebeurde zelfs één op de vijf verdrinkingen in Amsterdam.

