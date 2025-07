Meer Nederlanders verdronken in 2024, vooral mannen ouder dan 60 jaar

Afgelopen jaar zijn er meer Nederlanders verdronken dan de jaren daarvoor, meldt de Volkskrant op basis van voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral veel mannelijke senioren zijn om het leven gekomen door verdrinking.

In 2024 werden er 107 verdrinkingen geregistreerd, aldus de krant. De helft van de mensen die verdronken, was ouder dan 60 jaar. Bij jongeren (tussen 10 en 20 jaar) ligt het aantal verdrinkingen juist een stuk lager.

Hoe voorkom je verdrinking? We leggen het uit in deze explainer:

2:54 Hart van Nederland legt uit: hoe voorkom je verdrinking?

Het gemiddelde aantal drenkelingen was de afgelopen 10 jaar ruim 89. In deze cijfers tellen moord, verkeersongevallen en zelfdoding niet mee. Ook waren er jaarlijks gemiddeld nog 27 verdrinkingen onder toeristen en arbeidsmigranten. De cijfers over 2024 zijn hierover nog niet bekend, meldt de Volkskrant.

Wat is de oorzaak?

Één duidelijke oorzaak voor de stijging van het aantal verdrinkingen is er niet. Volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) hebben ouderen het zwemmen mogelijk verleerd en is hun conditie verslechterd. Daardoor overschatten ze mogelijk hun zwemvaardigheid, aldus de NRZ in de krant.