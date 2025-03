Meisje 'net op tijd' gered van verdrinking tijdens zwemles in Groningen

Een jong kind is maandagmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een zwemles in zwembad De Parrel in Groningen. Ooggetuigen sloegen alarm toen ze zagen dat het kind in het ondiepe bad in de problemen kwam, meldt Dagblad van het Noorden.

Elk jaar beginnen duizenden kinderen aan hun A-, B- of C-diploma. En dat blijft hard nodig, want jaarlijks verdrinken gemiddeld tien kinderen – vaak in open water. Vorige zomer vroegen wij of schoolzwemmen terug moet komen. Het antwoord zie je in de video hierboven.

Volgens een aanwezige ouder riepen toeschouwers vanaf de tribune om hulp. "Ze wezen het personeel erop dat het kindje van rond de zes jaar bijna verdronk." Zwembadmedewerkers haalden het kind direct uit het water en verleenden eerste hulp. Kort daarna werd een ambulance opgeroepen, die het meisje naar het ziekenhuis bracht.

'Goed afgelopen'

Een woordvoerder van de gemeente Groningen bevestigt aan de krant dat er een incident was in het ondiepe instructiebad. Volgens de gemeente is het juiste protocol gevolgd door de zwemleraar. "Bij waterincidenten met kinderen is het standaardprocedure dat een extra controle in het ziekenhuis volgt. Gelukkig is het goed afgelopen."