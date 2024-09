Steeds minder kinderen hebben zwemdiploma: is zwemles te duur?

Staatssecretaris Vincent Karremans (Sport) gaat een oplossing zoeken voor de daling van het aantal kinderen met een zwemdiploma. Maar eerst brengt hij in kaart waar deze "zorgwekkende trend" door komt, laat hij aan de bezorgde Tweede Kamer weten. Is het te duur?

"Sinds 2018 is het aantal kinderen zonder één of meer zwemdiploma's verdubbeld", erkent Karremans na vragen van GroenLinks-PvdA'er Mohammed Mohandis. Het waterrijke Nederland doet het nog altijd beter dan veel andere Europese landen, maar de ontwikkeling is volgens de staatssecretaris "niet goed".

Financiële hulp

Ouders die zwemles moeilijk kunnen betalen, kunnen vaak bij de gemeente aankloppen voor een bijdrage. Maar tussen die gemeentelijke regelingen zijn grote verschillen en mensen die ervoor in aanmerking komen, weten ze vaak niet te vinden, onderstreept Karremans. En dan zijn er nog genoeg ouders die net te veel verdienen voor financiële hulp, maar net te weinig om zich zwemles te kunnen veroorloven.

Karremans zoekt "zo snel mogelijk" uit wat kinderen tegenhoudt om te leren zwemmen en "vervolgens werken we uiteraard zo snel mogelijk aan een oplossing". Begin volgend jaar komt hij ook met een staalkaart van manieren om het schoolzwemmen in ere te herstellen. Maar dat "gaat geld kosten", waarschuwt hij.

Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.