Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Lowlands neemt nog geen extra maatregelen vanwege verwachte hitte

Evenementen

Gisteren, 14:07

Link gekopieerd

Festival Lowlands gaat vooralsnog geen extra maatregelen nemen vanwege verwachte hitte deze week. Een woordvoerder laat weten dat de weersverwachtingen in de gaten worden gehouden, maar extra maatregelen nog niet nodig zijn.

Vooral donderdag, als de camping opengaat, kan het nog erg warm worden. Het wordt dan landelijk zo'n 30 graden. Een dag later blijft het waarschijnlijk droog met temperaturen tot 28 graden. In het weekend koelt het af tot 25 of 24 graden.

Benieuwd wat je moet doen (en juist niet) tijdens het hitteplan? Bekijk dan deze video:

Hitteplan actief: dit moet je wél en juist níet doen
0:57

Hitteplan actief: dit moet je wél en juist níet doen

Op de website adviseert Lowlands bezoekers om bij erg warm weer een petje en zonnebrand mee te nemen om een zonnesteek te voorkomen.

ANP/Hart van Nederland

Lees ook

Hitteplan actief in Nederland: vergeet je (huis)dier niet te beschermen
Hitteplan actief in Nederland: vergeet je (huis)dier niet te beschermen
Nationaal Hitteplan actief: dit betekent het voor jou
Nationaal Hitteplan actief: dit betekent het voor jou
Nederland stevent af op nieuwe hittegolf: zonnig en lokaal tot 34 graden
Nederland stevent af op nieuwe hittegolf: zonnig en lokaal tot 34 graden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.