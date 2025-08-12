Lowlands neemt nog geen extra maatregelen vanwege verwachte hitte

Festival Lowlands gaat vooralsnog geen extra maatregelen nemen vanwege verwachte hitte deze week. Een woordvoerder laat weten dat de weersverwachtingen in de gaten worden gehouden, maar extra maatregelen nog niet nodig zijn.

Vooral donderdag, als de camping opengaat, kan het nog erg warm worden. Het wordt dan landelijk zo'n 30 graden. Een dag later blijft het waarschijnlijk droog met temperaturen tot 28 graden. In het weekend koelt het af tot 25 of 24 graden.

Benieuwd wat je moet doen (en juist niet) tijdens het hitteplan? Bekijk dan deze video:

0:57 Hitteplan actief: dit moet je wél en juist níet doen

Op de website adviseert Lowlands bezoekers om bij erg warm weer een petje en zonnebrand mee te nemen om een zonnesteek te voorkomen.

ANP/Hart van Nederland