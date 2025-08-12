Hitteplan actief in Nederland: vergeet je (huis)dier niet te beschermen

Het is de komende dagen zo heet in ons land, dat het Nationaal Hitteplan is ingeschakeld. Het KNMI waarschuwt zelfs met code geel. Vaak letten we dan wel goed op onszelf, maar vergeten we onze huisdieren, laat de Dierenbescherming weten aan Hart van Nederland. Daarom zet de organisatie de belangrijkste tips op een rij, zodat jij je huisdier kunt beschermen tegen de hitte.

"Je moet de komende dagen vooral je gezonde verstand gebruiken, maar we zien dat bij hitte landbouwdieren zoals schapen, geiten en paarden vaak vergeten worden. Zet ze met dit weer in de schaduw en zorg dat ze genoeg én regelmatig vers drinkwater krijgen," vertelt woordvoerder Niels Kalkman.

Konijn niet blij met hitte

Volgens hem weten we heel goed dat we met honden niet moeten gaan hardlopen op het heetste moment van de dag, omdat het asfalt dan veel te warm kan zijn voor hun poten. Maar wat we vaak niet weten, is dat konijnen slecht tegen hitte kunnen. "Dat komt onder meer door de manier waarop we ze houden, want vaak kunnen ze dan geen kuil graven. Terwijl ze dat juist graag doen met dit weer, om te kunnen schuilen en afkoelen."

"Je zult nu ook weinig wilde konijnen tegenkomen. Die schuilen," zegt Niels. "Op zich kunnen ze ook in een goed houten hok schuilen, maar dat vinden ze zelf niet het fijnst. Het zijn echte gravers. Houd dus goed in de gaten of het hok de komende dagen pal in de zon staat. Je kunt je konijn eigenlijk beter binnen zetten, bijvoorbeeld in de schuur of garage."

Honden en katten

Sommige honden en katten vinden het heerlijk als de zon weer schijnt en ze kunnen zonnen in de tuin of voor het raam. Gelukkig zijn ze volgens Niels slim genoeg om op tijd uit de zon te gaan als het te warm wordt, maar houd ze wel in de gaten: "Als je je zorgen maakt, haal ze dan naar binnen. Ook zij moeten wennen aan deze hitte. Ze zijn gewend dat het niet altijd zo warm is."

En vergeet niet dat ze regelmatig vers, koel water nodig hebben, want daar koelen ze van af. "Kijk eventueel of ze een koelmatje fijn vinden, maar houd ze dan wel in de gaten. Het is iets nieuws voor ze en je wil voorkomen dat ze erin gaan bijten of eraan krabben."

Erwten in het water leggen

Voor alle baasjes van vogels en knaagdieren: haal je erwten uit de vriezer. "Het is voor hen leuk als ze afkoelende spelletjes kunnen doen. Leg bijvoorbeeld doperwtjes in het water. Dat vinden ze lekker. Ze gaan dan in het water spelen en zo koelen ze af. Je kunt ook kijken of er een geschikt koelelement is."

En tot slot, je zou het misschien niet denken, maar je moet met deze hitte zelfs je vissen in de gaten houden. "Als je in een huis woont dat snel warm wordt, dan wordt het water natuurlijk ook snel heet. Houd het huis dus koel en zet het aquarium niet direct in de zon," legt Niels uit. "En vergeet de schildpadden en slakken niet. Zij zijn wel gewend aan warmte, maar ook zij vinden het niet prettig als hun verblijf vol in de zon staat."