Dierenhulpverleners aangevallen en mishandeld tijdens redding kitten

Een reddingsactie voor een jong katje in het Friese Ureterp is zaterdagavond volledig uit de hand gelopen. Medewerkers van Stichting Kat in Nood probeerden een kitten te vangen in een weiland waar eerder drie moederpoezen met jongen waren gevangen. Maar daar was de eigenaar van het terrein bepaald niet van gediend, meldt de stichting op Facebook.

Volgens de stichting werden ze plotseling agressief benaderd door de man en enkele anderen. De hulpverleners werden uitgescholden, geduwd, vastgegrepen en hun materiaal werd vernield. Ook werd er tegen hun dierenambulance geschopt. Een medewerker van Dierenambulance Fryslân, die te hulp schoot, belandde zelfs in de sloot. Daarbij brak hij een vinger.

De betrokken dierenhulpverleners liepen blauwe plekken en schrammen op en brachten de rest van de avond door op de spoedeisende hulp.

Bericht bij vangkooien

De stichting benadrukt dat ze altijd een duidelijk bericht bij de vangkooien plaatst, met uitleg en een bereikbaar telefoonnummer. Ze doen dit omdat het niet altijd duidelijk is welk perceel van welke boer is, waardoor het soms lastig is om de juiste eigenaar te vinden en toestemming te vragen om het terrein te betreden.

De politie bevestigt tegenover Omrop Fryslân dat zaterdagavond een 52-jarige man uit het dorp is aangehouden op verdenking van vernieling en mishandeling. De man is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdachte.

