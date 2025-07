Explosie van gedumpte en dakloze kittens zorgt voor overvolle asielen

De Nederlandse asielen staan weer onder hoge druk. Het is zomer, en dat betekent maar één ding voor de Dierenbescherming: de 'kittenexplosie' is losgebarsten. Naar verwachting komen dit jaar weer zo’n 4000 kittens binnen. Zonder hulp van honderden gastgezinnen zou de opvang volledig vastlopen.

"Het is dweilen met de kraan open", zegt Niels Kalkman van de Dierenbescherming. "Soms plaats je net een nestje, en komt er weer een nieuwe binnen." De jonge katjes worden gevonden in tuinen, containers, auto’s of zelfs in skyboxen van sportclubs. Sommige zijn gedumpt, anderen zwervend geboren. Van april tot oktober draait alles om noodopvang. "Fleskittens moeten om de twee uur gevoed worden, dat lukt alleen bij mensen thuis", aldus Kalkman.

Noodklok

Eén van die vrijwilligers is Anja Kruijt uit Gouda. Ze vangt moederpoezen met nestjes op, soms meerdere tegelijk. "In de zomer breng ik soms kittens 's ochtends weg en haal ik in de middag al een nieuw nestje op." Volgens haar loopt het kittenseizoen steeds verder uit: "Ik zie echt dat er het hele jaar door veel kittens en poezen worden gevonden. Ik denk dat het ook ligt aan de opwarming van de aarde."

De Dierenbescherming luidt de noodklok. Niet alleen over de drukte, maar ook over het uitblijven van de aangekondigde chipplicht voor katten. Die werd al in 2022 toegezegd. Staatssecretaris Rummenie laat weten dat het streven is om eind dit jaar een wetsvoorstel voor consultatie aan te bieden, met invoering in 2026.

Tot die tijd blijft het hangen op vrijwillige inzet. Nieuwe pleeggezinnen zijn dan ook meer dan welkom.