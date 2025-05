Kittens gevonden in container Weert, twee van vier overleefden het niet

In het Limburgse Weert hebben medewerkers van de afvalophaaldienst een schokkende ontdekking gedaan. Tijdens het legen van een oudpapiercontainer op een stort schoot er opeens een poes weg uit het oud papier. Ze bleek vier piepjonge kittens te hebben gekregen, vermoedelijk in de container, waarvan medewerkers er nog twee hebben weten te redden.

In de zomerperiode worden er veel dierenjongen geboren, zo ook kittens. Soms gebeurt dat onder erbarmelijke omstandigheden. "We denken dat de moederpoes daar 3 tot 4 weken geleden in terecht is gekomen omdat het een fijn donker plekje was om te bevallen", vertelt een woordvoerder van de Dierenambulance Midden-Limburg aan Hart van Nederland.

De container in kwestie was afkomstig uit België en wordt maandelijks op de stort geleegd. Mogelijk zat de moederpoes er dus langere tijd in.

Bij de hoge geboortecijfers, komen helaas ook meer dumpingen kijken. Afgelopen september werd in een ondergrondse container langs de A1 nog een gedumpte kitten aangetroffen. Hij kon gelukkig worden gered door de brandweer, zoals te zien is in bovenstaande video.

'Een sprankje hoop'

Nadat ze de poes zagen wegschieten uit het afval, gingen de medewerkers op onderzoek uit. "Tussen het gestorte papier troffen ze iets vreselijks aan: twee dode kittens, vermoedelijk overleden door de klap van het storten", schrijft de Dierenambulance Midden-Limburg op Facebook. De verwondingen van de kittens, waaronder een gebroken nekje, duidden erop dat ze tot het stortmoment nog in leven waren.

"Maar er was ook een sprankje hoop, twee kittens bleken nog in leven te zijn. Deze kleintjes zijn met zorg naar ons gebracht door de oplettende medewerker." De woordvoerder vertelt dat de zwart-witte kitten nog vrij alert was en gelijk bij de bezorgde medewerker op schoot kroop. Zijn rode broertje was echter niet gelijk uit de problemen. "Hij was er slechter aan toe en kon zijn kopje niet recht houden. Of hij blijvende schade overhoudt, weten we nog niet."

De kittens zijn ontvlooid en naar Dierenasiel de Beestenboel in Weert gebracht. "Omdat ze zonder moeder zitten, zijn ze bij een andere moederpoes geplaatst en die heeft ze gelukkig geadopteerd", vertelt de woordvoerder. De kittens zijn slechts 2 tot 3 weken oud, en hebben dus nog om de paar uur melk nodig. "Dat krijgen ze van haar, en omdat ze nog heel jong zijn kunnen ze nog worden gesocialiseerd. Als ze oud genoeg zijn, wordt er een fijn huisje voor ze gezocht."

Medewerkers van de Dierenambulance hebben de afvaldienst gevraagd om de stortplaats goed in de gaten te houden, mocht de moederpoes nog terugkeren, maar van haar ontbreekt sindsdien ieder spoor.