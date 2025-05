Kinderen vinden exotische rode wurgslang in Haagse voortuin

In de Van Lennepstraat in Den Haag hebben kinderen zondagmiddag wel een opvallende ontdekking gedaan. In de voortuin van een woning troffen zij een rode rattenslang aan. Het dier van ongeveer 1 meter lang, is een wurgslang die veel als huisdier wordt gehouden.

Een van de bewoners wist het dier met behulp van een schoenlepel in een bakje te krijgen. De dierenambulance Den Haag werd opgeroepen en heeft de slang meegenomen. Het dier zal op een later moment naar een geschikte opvang worden gebracht.