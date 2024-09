Ontsnapte slangen leiden tot loods met reptielen: tientallen dieren in beslag genomen

De dierenpolitie heeft dinsdag in Bunde (Limburg) tientallen reptielen en amfibieën in beslag genomen. Bij de politie waren meerdere meldingen binnengekomen van ontsnapte slangen en andere reptielen. De meldingen leidden naar een loods waar de dieren werden gehouden. Dat meldt Politie Westelijke Mijnstreek op Instagram.

Ter plaatse bleek dat de houder van de dieren de dieren niet goed verzorgde. Zo waren meerdere baardagamen, een hagedissoort, bij elkaar gezet, terwijl ze solitair leven. Daarnaast waren meerdere reptielen en amfibieën vermagerd en mogelijk ook ziek.

Afgelopen zomer werden tientallen dieren in beslag genomen die ernstig verwaarloosd waren:

1:11 ‘Dierenredster’ verdacht van ernstige verwaarlozing: tientallen dieren in beslag genomen

In totaal werden zo'n veertig dieren in beslag genomen. Ook een brilkaaiman, een krokodilsoort, is in beslag genomen. De dieren zijn voor verder onderzoek en (veterinaire) verzorging overgebracht naar een opslaghouder, aldus de politie op Instagram.

Tegen de houder van de dieren is een proces-verbaal opgemaakt.

Beeld: Politie Westelijke Mijnstreek