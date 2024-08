Slang kruipt onder deur door, bewoners sluiten hem op in slaapkamer

Bewoners aan de Van Boecopkade in Den Haag kregen dinsdagochtend de schrik van hun leven toen er ineens een slang onder de deur van hun slaapkamer doorkroop. Het ging om een rode rattenslang van maar liefst 1,20 meter lang. De bewoners wisten niet hoe snel ze de deur moesten barricaderen om te voorkomen dat de slang de slaapkamer zou verlaten.

In paniek hebben de bewoners direct de dierenambulance gebeld, die gelukkig snel ter plaatse was. Tot die tijd weigerden de bewoners de slaapkamer nog te betreden, uit angst voor het reptiel. De rattenslang, die normaal niet gevaarlijk is, werd uiteindelijk veilig gevangen door de medewerkers van de dierenambulance.

Oorzaak onbekend

Hoe de slang precies op de derde etage van de woning terecht is gekomen, blijft vooralsnog een raadsel. De bewoners gaven aan dat geen van de buren een slang als huisdier heeft. De rattenslang is meegenomen door de dierenambulance en zal naar verwachting naar een opvangcentrum worden gebracht.