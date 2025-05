Rechter: onvoldoende bewijs dat Dolfinarium regels overtreedt

Het bewijs dat het Dolfinarium in Harderwijk de regels zou overtreden, is onvoldoende. Dat heeft een voorzieningenrechter voorlopig bepaald. Boetes die het dierenpark zou krijgen als het zijn voorstellingen niet zou veranderen, mogen niet worden opgelegd.

Volgens dierenactivisten maakt het Dolfinarium zich toch echt schuldig aan het overtreden van de regels omtrent dierenwelzijn. Om hun standpunt kenbaar te maken blokkeerden zij afgelopen oktober de ingang van het showpark, zoals te zien is in bovenstaande video.

Het Dolfinarium kreeg eerder dit jaar van staatssecretaris Jean Rummenie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur een zogeheten last onder dwangsom opgelegd omdat de dieren vaak onnatuurlijk gedrag zouden vertonen. Het ging dan om bijvoorbeeld dolfijnen die over trainers heen springen, een walrus die op commando met zijn vet "blubbert", of zeeleeuwen die met hun vinnen naar bezoekers zwaaien.

Maar de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zegt dat de staatssecretaris zich daarvoor alleen baseert op videobeelden met fragmenten uit voorstellingen. En dat is niet voldoende, want onder de dieren mogen onder voorwaarden onnatuurlijk gedrag vertonen, bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden.

ANP