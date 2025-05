Schuur met kippen afgebrand in Laaghalerveen, twintig dieren dood

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een felle schuurbrand in het Drentse Laaghalerveen geleid tot de dood van zo’n twintig dieren, waaronder kippen. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand brak uit aan de Laaghalerveen in Hooghalen en was snel uitslaand. In de schuur lagen hooibalen opgeslagen en verbleven meerdere dieren.

Door de droogte sloeg het vuur over naar omliggende bomen, maar de brandweer van Smilde had het vuur snel onder controle. Desondanks kon niet worden voorkomen dat de schuur als verloren wordt beschouwd. Extra brandweervoertuigen werden opgeroepen om de waterwinning op gang te houden.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio onderzoekt het incident.