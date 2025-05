42 katten uit één woning gehaald: 'Vraag hulp en laat je dieren steriliseren'

42 katten, 20 waarvan kittens, in één woning. Voor de kattenliefhebber zal het wellicht klinken als een droom, maar voor Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) was het vooral een schrikbarend gezicht en een grootschalige vangklus. Zij troffen de dieren afgelopen dinsdag aan in een woonhuis. Ze zijn meegenomen en maken het naar omstandigheden goed. Wel is er bij sommige kittens vastgesteld dat ze zijn uitgedroogd en lijden aan navelbreuk.

De hulpdiensten halen wel vaker verwaarloosde dieren uit een nare situatie. Bekijk in de video hierboven hoe tientallen honden werden aangetroffen in een vieze kelder.

"Volgens de melding zou er een twintigtal katten aanwezig zijn, maar de realiteit bleek iets heftiger", schrijft de stichting op Instagram. "Op locatie troffen we tientallen katten van verschillende leeftijden. Ze zaten overal verstopt. De kittens miauwden in koor en de volwassen katten keken schichtig om zich heen." Eenmaal ter plaatse bleek dat de vrijwilligers bij lange na niet genoeg mandjes bij zich hadden, maar met een beetje creativiteit is het klusje toch geklaard.

'Soms wordt dierenliefde helaas dierenleed'

Het veertigtal katten werd naar de lokale opvang overgebracht, waar ze gelijk de benodigde zorg kregen. Daar werden de kittens, poezen en katers van elkaar gescheiden. "Alle twintig (!) kittens werden nagekeken, ontwormd en waar nodig geënt", schrijft de stichting. Verzorgers haalden aangekoekt vuil weg uit oogjes en maakten de kontjes van kittens met diarree goed schoon, vervolgt de stichting. "Sommige kittens waren er slechter aan toe dan anderen, gevoed maar uitgedroogd, en we telden zes navelbreuken."

Hoe het kan dat er zoveel katten op een kluitje konden zitten? "Heel simpel: door niet te steriliseren en castreren. Door onwetendheid, schaamte of omdat een nestje zo schattig is, of door een combinatie daarvan." Daar maakt de stichting nu prompt een einde aan. De katers zijn vrijwel gelijk bij aankomst gecastreerd. "Het stoppen van de eindeloze voortplantingscirkel had prioriteit. En daar gaan we nu vol goede moed mee verder, want vandaag zijn de poezen aan de beurt."

Beeld: SAZ

Door het verwaarlozen van de (zorg)behoeften van de dieren is volgens de stichting een dunne lijn overschrijden. "Soms wordt dierenliefde helaas dierenleed." En dat is niet nodig, pleit ze. "Lieve mensen, trek alsjeblieft tijdig aan de bel als er hulp nodig is. Of dat nu voor jezelf, je buurman of je tante is, er zijn zoveel organisaties die kunnen helpen. Vraag hulp en laat je dieren steriliseren voordat het uit de hand loopt."

De kittens zijn ondergebracht bij pleeggezinnen. Voor de volwassen katers en poezen moet nog een fijn nieuw huisje worden gevonden.