Brand verwoest huis in Helmond: moeder, kind én zeven katten gered

Bij een woningbrand aan het Volderhof in Helmond zijn woensdagochtend een moeder en haar zoontje gewond geraakt. Ze liggen nog in het ziekenhuis en krijgen zuurstof toegediend. Opmerkelijk is dat ook de zeven katten in huis de brand hebben overleefd. De dieren zijn allemaal gered door de brandweer, meldt Omroep Brabant.

De brand heeft flinke schade aangericht. De gemeente Helmond heeft de woning onbewoonbaar verklaard. Volgens Omroep Brabant, die sprak met buurvrouw Pamela, is het dak aan de achterkant van het huis verwoest en ligt de keukenmuur eruit. Ook zonwering en tuinstoelen die op drie meter afstand stonden, zijn door de hitte volledig gesmolten.

Wakker van de rookmelder

In de woning bevonden zich op het moment van de brand zeven katten. Zij zijn volgens de regionale omroep allemaal in veiligheid gebracht door de brandweer. De moeder van het gezin liep derdegraads brandwonden op aan haar schouder, rug en voet. "Zij en haar zoontje hoesten nog rook op en krijgen zuurstof toegediend. Ze waren wel aanspreekbaar en stabiel, maar moeten zeker nog een nacht in het ziekenhuis blijven", zegt Pamela.

Volgens de buurvrouw werd het gezin wakker van de rookmelder. "Mijn buurvrouw was ziek thuis en werd wakker van de rookmelder. Toen ze naar beneden ging, sloegen de vlammen al uit de keuken. Ze heeft het vuur nog proberen te blussen, maar is snel met haar kind naar hun slaapkamer gegaan om uit het raam te schreeuwen. Als het iets langer had geduurd, waren ze er misschien niet meer geweest."

Via het raam naar beneden

Buurtbewoners schoten te hulp toen de moeder met haar kind in het raam stond. Zij namen het jongetje aan, waarna de moeder met behulp van een ladder uit het raam naar beneden klom. Omdat de woning onbewoonbaar is verklaard, verblijft het gezin voorlopig bij familie en buren.