Tientallen katten achtergelaten op camping, poes bevalt tussen betonblokken

Een bijzondere reddingsactie op een verlaten camping in het Limburgse Ysselsteyn: zo’n vijftig katten zijn daar gered door vrijwilligers van stichting Kat-in-Nood en Dierenambulance Friesland. De dieren waren achtergelaten door arbeidsmigranten die eerder deze maand de camping moesten verlaten. "Na hun vertrek zijn deze zogenaamd geliefde huisdieren simpelweg aan hun lot overgelaten", schrijft de stichting op Facebook.

Met een bus vol kooitjes, dekens en kattenbrokjes reden de vrijwilligers naar het zuiden van het land. Na een intensieve vangactie wisten ze bijna alle katten te redden, op eentje na. "Gelukkig is de beheerder van het park zeer betrokken en zal hij deze nog vangen met onze vangkooien", aldus Kat-in-Nood.

Tussen de betonblokken troffen de vrijwilligers ook nog een poes aan die net was begonnen met bevallen. "Ze is direct naar één van onze gastgezinnen verhuisd waar ze met open armen is ontvangen. Hier mag ze haar kleintjes groot brengen, wordt ze behandeld als een prinsesje en hoeft ze zich zeker geen zorgen te maken over een gebrek aan voedsel", schrijft de stichting.

De katten hebben inmiddels hun buikjes rond gegeten en kunnen nu bijkomen en aansterken. Het is nog niet duidelijk waar de katten uiteindelijk naartoe zullen gaan.