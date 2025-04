Voorbijganger vindt katje in container Arnhem: 'Brak mijn hart'

In Arnhem is een zwaargewonde kat uit een container gered. Dat bevestigt de veiligheidsregio aan Hart van Nederland. Zaterdag hoorde voorbijganger Anna Kobierowska gemiauw uit een container komen. Helaas bleek haar vermoeden te kloppen: er zat een katje vast in de ondergrondse afvalbak. "Mensen hebben geen idee hoeveel pijn en lijden dit arme dier heeft moeten doorstaan", schrijft ze op Facebook.

Forensisch psycholoog Ernst Ameling legt in bovenstaande video uit dat het een waarschuwing kan zijn als iemand dieren mishandelt.

De brandweer werd ingeschakeld en wist het dier eruit te halen. De kat was er slecht aan toe: hij kon niet bewegen, had een bebloede wenkbrauw en verwondingen aan zijn kop. Volgens Anna bracht de dierenambulance hem daarom naar het dierenziekenhuis.

'Dankbaar'

“Hij was ongelooflijk dapper. Gelukkig miauwde hij nog zo hard – dat heeft zijn leven gered,” schrijft Anna. “Hij was zó dankbaar dat hij gered werd. Zijn ogen straalden rust, vreugde en dankbaarheid uit – het brak echt mijn hart", aldus de oplettende voorbijganger.

Hoe de kat in de container terecht is gekomen en hoe het met het diertje is, is niet bekend.