Opnieuw poes gedumpt in omgeving Rotterdam: 'Het is niet te geloven'

In Vlaardingen is opnieuw een kat gedumpt. Maandag werd een poes in een reisbox achtergelaten bij een container aan de Professor Telderstraat. Het is de zoveelste keer in korte tijd dat er in de regio een kat wordt achtergelaten.

Het dier is niet gechipt. Het gaat volgens het Dierenopvangcentrum Vlaardingen al om de zoveelste gedumpte poes. "Het is niet te geloven", schrijven ze op Facebook. Mensen die iets gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen via 088-8113580 of info.vlaardingen@dierenbescherming.nl.

Het Dierenopvangcentrum heeft de laatste tijd de handen vol aan de dumpingen. Vorige week werd bij een verhuizing in Hoogvliet een zwarte kat letterlijk de deur uitgegooid en belandde hij in de bosjes. Eerder werd er in de 1e Schansstraat in Rotterdam een cypers-witte kat in een box naast een container gevonden.

"Men wilde duidelijk dat de kat gevonden werd, maar het blijft dumpen en dat is volgens de wet strafbaar," schrijft de Dierenbescherming op hun Facebookpagina. Opvallend genoeg werd diezelfde dag, vlak bij de 1e Schansstraat, nog een kat gedumpt in de Hudsonstraat.