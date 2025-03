Drie katten gedumpt in Rotterdam, één letterlijk de deur uitgegooid

In Rotterdam en omgeving zijn de afgelopen dagen meerdere katten gedumpt. Woensdagavond was het weer raak. Volgens het Dierenopvangcentrum Vlaardingen werd bij een verhuizing in Hoogvliet een zwarte kat letterlijk de deur uitgegooid en belandde hij in de bosjes. Maandag werden er ook al twee katten gevonden in de Maasstad.

De kat die woensdag werd gedumpt in Hoogvliet zat tot vandaag in een woning waar meerdere en wisselende bewoners wonen. "De daders die de kat uit de woning hebben gegooid zijn er vandoor", laat het opvangcentrum weten.

Twee andere dumpingen

Maandagavond werd in de 1e Schansstraat in Rotterdam een cypers-witte kat naast een container gevonden. Het dier zat in een reistas met brokjes. Volgens het dierenopvangcentrum lijkt het erop dat zijn baasje het dier niet helemaal aan zijn lot over wilde laten: "Men wilde duidelijk dat de kat gevonden werd, maar het blijft dumpen en dat is volgens de wet strafbaar," schrijft de Dierenbescherming op hun Facebookpagina. "Je moet er toch niet aan denken dat iemand met foute bedoelingen de kat eerder had gevonden."

Opvallend genoeg werd maandagmiddag, vlak bij de 1e Schansstraat, nog een kat gedumpt in de Hudsonstraat. Rond 16.30 uur zagen meerdere getuigen hoe twee mannen met een kind een krat meenamen naar het Dakpark en daar de kat eruit gooiden. "Wat een vreselijk voorbeeld voor het kind," aldus een medewerker van de dierenopvang.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Een alerte getuige belde direct de politie, maar de daders waren al verdwenen. Het doodsbange dier schuilde in de bosjes totdat agenten en de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid hem in veiligheid konden brengen. Deze kat heeft geen chip, wat het opsporen van de eigenaar lastig maakt.

Of deze twee gevallen met elkaar te maken hebben, is onduidelijk. De Dierenbescherming roept de eigenaar van de witte kat op om zich te melden, al dan niet anoniem, om meer informatie over het dier te krijgen.

Veilig

De drie gedumpte katten zijn nu veilig ondergebracht bij een opvang. "We geven ze alle zorg die ze nodig hebben: ontwormen, ontvlooien, vaccineren, chippen en castreren," laat de organisatie weten.