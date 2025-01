Vijf kittens in krat gedumpt in vrieskou op straat

In Amsterdam-Oost heeft een oplettende voorbijganger maandagochtend een krat met vijf kittens gevonden. De dieren werden in de vrieskou achtergelaten aan de Soembawastraat. Agenten hebben de kittens meegenomen, zo meldt de politie op Instagram.

De politie werd gebeld nadat de voorbijganger het kratje met de jonge katjes ontdekte. De kittens werden meegenomen naar het politiebureau om op te warmen. Vervolgens zijn ze opgehaald door de Dierenambulance, die zich verder over hen heeft ontfermd.

Helaas gebeurt het regelmatig dat dieren worden achtergelaten. Zo is te zien in bovenstaande video dat zeven kittens werden gevonden die gedumpt waren in Rijswijk.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart "omdat het strafbaar is om op deze manier dieren te dumpen", zo is te lezen in het bericht op Instagram. "Als mensen weten wie dit gedaan heeft, waar de dieren vandaan komen of wanneer ze gedumpt zijn, laat het ons alsjeblieft weten."