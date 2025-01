Dierenorganisaties boos om aanpak slapende wolf Hengelo: 'Amateuristisch afgehandeld'

De slapende wolf die maandag werd aangetroffen in een schuur in Hengelo (Gelderland) heeft voor flinke ophef gezorgd. Dierenrechtenorganisaties uiten forse kritiek op de afhandeling van de situatie. Volgens Animal Rights en De Faunabescherming is het roofdier niet zorgvuldig genoeg onderzocht voordat het werd vrijgelaten.

De vondst van de wolf in de schuur zorgde voor consternatie in het Gelderse dorp. In de bovenstaande video vertellen de bewoners hoe zij deze dag hebben beleefd.

De wolf werd verdoofd en onderzocht door een dierenarts, die geen verwondingen vaststelde. Toch stellen de dierenorganisaties dat het dier in een opvangcentrum had moeten worden onderzocht. “Een wolf ligt niet zomaar in een schuur. Wij denken dat dit een dier in nood was,” zegt een woordvoerder van Animal Rights. De organisatie noemt het onderzoek van de dierenarts “oppervlakkig”. De Faunabescherming sluit zich hierbij aan en stelt dat de wolf mogelijk een traumatische ervaring heeft doorgemaakt.

Duidelijk protocol ontbreekt

De provincie Gelderland, verantwoordelijk voor het incident, meldde dat de wolf uiteindelijk werd vrijgelaten in een nabijgelegen bos. Volgens hen was er geen reden om aan te nemen dat het dier gewond was. Regionale media meldden eerder dat de wolf mogelijk was aangereden, maar hiervan bleek geen bewijs tijdens het onderzoek door de dierenarts.

Voorzitter van De Faunabescherming Niko Koffeman uit kritiek op de aanpak: “Je ziet dat het bevoegd gezag niet is ingespeeld op dit soort situaties.” Volgens hem ontbreekt een duidelijk protocol, wat kan leiden tot onnodig leed voor wilde dieren.

Noodsituatie voor wolf

Wolven zijn van nature schuwe dieren en vermijden doorgaans mensen. Dat het dier opdook in een woonwijk in Hengelo, wijst volgens experts op een mogelijke noodsituatie. Waarom de wolf ervoor koos een schuur in te gaan, blijft echter een mysterie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP