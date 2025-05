Bizar: kittens onder de olie gevonden in Efteling-achtbaan: ‘Ze stonken enorm’

In de Efteling zijn begin mei twee piepjonge kittens gevonden in een opmerkelijke situatie. De diertjes, slechts een paar weken oud, zaten onder de olie en werden aangetroffen in een opvangbak van de achtbaan Joris en de Draak. Het is onduidelijk hoe ze daar terecht zijn gekomen.

Dierenasiels in het hele land zitten, nu de zomervakantie eraan komt, weer overvol. Vooral kittens worden op straat gedumpt of door de dierenambulance binnengebracht.

D e eerste kitten werd op zondag 4 mei door Dierenambulance Brabant Noord-Oost gebracht naar het zwerfhok van Dierenasiel Waalwijk e.o. “Het beestje stonk naar olie, dus moest ik haar meteen gaan wassen,” vertelt Angela Frijters van Dierenasiel Waalwijk e.o. aan Hart van Nederland.

De volgende ochtend werd er opnieuw een kitten gebracht, ook onder de olie. “Toen we ze bij elkaar zetten, was er direct herkenning. We gaan er daarom vanuit dat het broer en zus zijn.” De kittens zijn even oud, op dezelfde plek gevonden en vertoonden direct vertrouwd gedrag richting elkaar.

Nieuw huisje

De jonge katten zijn momenteel ondergebracht bij een pleeggezin. "Hier krijgen ze alle zorg die ze nodig hebben. Denk aan het wassen, omdat ze zo vies waren, en de voeding die ze als kittens nodig hebben. Ze doen het heel goed. Binnenkort keurt de dierenarts beide beestjes en als ze gezond worden verklaard, heeft een kitten al een nieuw huisje," zegt Frijters.

Een woordvoerder van de Efteling bevestigt aan De Telegraaf de vondst van de kittens, maar hoe de kittens in de olielekbak terecht zijn gekomen, blijft een raadsel.