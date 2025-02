Kat overleeft vier weken in afgesloten zeecontainer, zonder eten of drinken

Een kat heeft op wonderbaarlijke wijze vier weken in een afgesloten zeecontainer overleefd. Dat meldt Kitten Rescue Curacao Foundation. De container maakte een reis van drie weken van Nederland naar Curaçao, en bleef vervolgens nog een week op het eiland staan. Toen werd het beestje pas ontdekt.

Begin februari kreeg de opvang een noodoproep van een transportbedrijf. Werknemers openden een container en ontdekten tot hun verbazing een verzwakte, angstige kat. Een eerste poging om het dier met een vangnet te vangen mislukte, waarna een vangkooi met eten werd geplaatst. Binnen een uur liep de kat in de val en werd hij overgebracht naar de opvang.

Onderzoek wees uit dat de container op 11 januari in Moerdijk was verzegeld en pas op 7 februari op Curaçao werd geopend. Dit betekent dat de kat vier weken lang zonder voedsel en water in het donker heeft gezeten. Ondanks de vreselijke omstandigheden verkeert het dier, hoewel vermagerd, in redelijke conditie. Hoe het dier dit overleefd heeft, is een raadsel.

De kat verblijft nu in quarantaine om verder aan te sterken. Omdat het dier geen chip heeft, roept de stichting mensen op zich te melden als ze de kat herkennen. Tips kunnen worden doorgegeven via info@kittenrescuecuracao.com.