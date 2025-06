Dierenambulance Den Haag redt 3 verzwakte kittens, nog maar 1 vechtertje over

De dierenambulance Den Haag heeft drie verwaarloosde kittens gevonden waarvan er twee zijn bezweken. De vier weken oude diertjes lagen in een tuin aan de Hoefkade en waren mager en verzwakt. Ook zaten hun oogjes vol met pus. Een derde kitten vecht voor haar leven in een couveuse.

Kittens worden elk jaar weer massaal gedumpt, asielen en opvangcentra puilen uit. Ook in 2021 en dat zie je in de video bovenaan.

"De oogjes van de kittens zijn wel al open, maar zitten vol pus", zei degene die de zwart-witte katjes vindt tegen de Dierenambulance Den Haag, bij de melding. De katjes waren heel mager en koud. In het dierenhospitaal werden ze in een andere couveuse gelegd met veel warme doeken en knuffels.

Ondanks de inzet van de vrijwilligers overleed diezelfde nacht een van de kittens. De volgende dag overleed weer een kitten. De derde kitten blijft voorlopig in de couveuse. Ze is besmet met Giardia, een darmparasiet die bij verzwakte jonge katjes flinke klachten kan veroorzaken.

Veel loslopende katten

'Ieder jaar zo rond april halen we de eerste zieke kittens van straat en meestal loopt dat door tot in oktober', schrijft de dierenambulance. 'Onze vrijwilligers en medewerkers werken dag en nacht om de diertjes bij te voeren, hokken schoon te maken, oogjes te zalven en medicatie toe te dienen.'

De dierenambulance laat weten dat "de afgelopen jaren het aantal kittens dat zij opvangen in hun hospitaal stijgt". Ze geven aan dat niet iedereen die een kat aanschaft, zich goed laat informeren, waardoor belangrijke handelingen als chippen en castreren niet altijd worden uitgevoerd. Het gevolg: veel nestjes en veel loslopende katten zonder herleidbare eigenaar.

"Sommige poezen bevallen op straat, andere nestjes worden gedumpt. Afgelopen zomer vingen we alleen al binnen de zwerfkolonies 130 kittens. De gezonde kittens brengen we naar het asiel, maar de zieke kittens nemen we op in ons eigen hospitaal."