Niemand hielp gedumpte kittens bij McDonald's Alphen, jongeren schieten te hulp

Bij een McDonald’s in Alphen aan den Rijn is vorige week een doos met een moederpoes en kittens gedumpt. Sindsdien zijn drie jongeren nachtenlang in touw om de dieren te redden.

De dieren zaten verstopt onder de oprit van de McDrive aan de Gouwelandenlaan in de Zuid-Hollandse plaats. De meeste kittens zitten inmiddels veilig in de opvang, samen met de moederpoes. Maar twee blijven spoorloos. Ze eten wel van het voer dat wordt neergezet, maar laten zich niet zien.

"Het kan niet anders dan dat andere mensen die kittens ook hebben gezien", vertelt Lucas van der Meulen, een van de redders, tegen Hart van Nederland. "Het is verbazingwekkend dat niemand anders uit is gestapt om te helpen."

Wildcamera

De redders geven de hoop niet op. Overdag werken ze, ’s avonds zoeken ze verder. "We hebben een wildcamera opgehangen op de plek waar we de kittens vonden", aldus Lucas. "Mochten de katten zich laten zien, gaan we ze meteen halen."

Zelfs een gepland festivalbezoek lieten ze schieten. Het voelde niet goed om te gaan feesten terwijl de kittens nog in gevaar waren. Thuis draait alles inmiddels om de reddingsactie. "We zetten iedere avond kattenvoer bij de plek waar we de kittens vonden", vertelt Lucas. "Het voer is iedere dag op, maar dat kunnen natuurlijk ook door andere dieren gedaan worden."

De redders hopen dat ook de laatste twee kittens op tijd veilig zijn. Maandag vertrekken twee van hen op vakantie. "Iedere avond die we nog kunnen helpen, gaan we dat natuurlijk proberen", vertelt Van der Meulen.