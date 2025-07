Zeer ernstig verwaarloosd schoothondje met totaal verklitte vacht gedumpt in Berkenwoude

Op een parkeerplaats in het Zuid-Hollandse Berkenwoude is maandag een zwaar verwaarloosde hond aangetroffen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) is op zoek naar tips en informatie over de dumping.

De zeer ernstig verwaarloosde schoothond werd aangetroffen door de lokale dierenambulance. Het hondje was ongechipt, en op sterven na dood. Het was graatmager en had een ernstig verwaarloosd gebit, ingegroeide nagels en een totaal verklitte vacht.

Voor het verwaarlozen van een dier kun je een straf krijgen. Welke straf is dat? Je ziet het in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Een dierenarts heeft besloten om het dier uit zijn lijden te verlossen.

Het verwaarloosde hondje dat werd gevonden in Berkenwoude, beeld: Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn

De LID is op zoek naar mensen die de afgelopen 48 uur iets verdachts hebben gezien bij de parkeerplaats Wellepoort.