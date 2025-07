Tientallen katten verwaarloosd in huis Nijkerk, 20 zieke kittens gered

Een melding over 15 zieke kittens leidde tot een bizarre ontdekking in een woning in Nijkerk. Wat begon als een simpele hulpvraag, eindigde in de redding van 63 katten uit een zwaar vervuild huis. De Friese stichting Kat in Nood vertelt op Facebook over het schrijnende tafereel dat één van hun vrijwilligers aantrof.

De vrijwilliger reed ruim twee uur om te kijken wat er precies aan de hand was, en schrok zich rot: in de woning bleek de kattenpopulatie volledig uit de hand gelopen. Twintig doodzieke kittens en tientallen volwassen katten zwierven door de woning en omgeving. "Voor de katten een troosteloze situatie", schrijft de stichting. "Velen vertrokken, kregen nesten in de buurt en natuurlijk werd er ontzettend veel gevochten met wonden en abcessen als gevolg. De nesten kwamen ook weer thuis, waardoor de groep steeds groter werd."

Beeld: Stichting Kat in Nood

Drie dagen rijden

Ondanks dat Kat in Nood al uitpuilt, besloot de organisatie in te grijpen. De vrijwilliger reed drie dagen lang op en neer om alle dieren veilig te stellen. Twintig zieke kittens en vijf volwassen katten met spoedzorg zijn nu opgevangen en worden behandeld. "We mogen in onze handen wrijven met onze fantastische gastgezinnen."

De rest van de katten is, met pijn in het hart, teruggebracht. Maar niet zonder actie: alle dieren zijn inmiddels gecastreerd of gesteriliseerd. Ook wordt geprobeerd via verschillende kanalen voor een deel van de achtergebleven katten alsnog een nieuw thuis te vinden. De vrouw uit Nijkerk heeft inmiddels hulp gezocht en krijgt ondersteuning van meerdere instanties.

Stichting Kat in Nood waarschuwt: "Probeer altijd door te vragen wanneer een situatie wat ongewoon klinkt. Soms is iets gewoon niet wat het lijkt. Er is hier heel veel toekomstig leed voorkomen en daar zijn we blij om."