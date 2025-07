Verwaarloosde kat in Werkendam 'levend aangevreten door maden'

Een tot op het bot verwaarloosde kat is deze week gevonden in Werkendam. Het beestje kon amper nog lopen en zat onder de viezigheid. Medewerkers van Stichting Dierenambulance Altena troffen het dier aan na een melding van een bezorgde beller. "Ze was zó uitgeput dat ze nauwelijks nog op haar pootjes kon staan", meldt de dierenambulance op sociale media. Maar tijdens de controle blijkt dat het nog slechter is gesteld met de kat.

De poes zat namelijk onder de grote klitten in haar vacht. Die stukken vilt waren zo zwaar dat het haar haast onmogelijk maakte om zich te bewegen. Wat de hulpverleners zagen toen ze de dikke vilt hadden verwijderd, was ronduit afschuwelijk: tussen het vilt krioelden maden, die zich zelfs al door haar huid hadden gevreten.

Het dier is met spoed naar de dierenarts gebracht, maar de schade aan haar lichaam was niet meer te herstellen. Haar nagels waren ongeknipt, haar lijf uitgemergeld. "Ze werd levend aangevreten door maden", schrijft Dierenasiel Gorinchem. Uiteindelijk is besloten haar uit haar lijden te verlossen. "Ze heeft genoeg geleden."

Geen verwilderde kat

Opvallend is dat het geen verwilderde kat lijkt te zijn. Volgens de medewerkers was het dier mensen gewend. Dat betekent dat ze ooit een baasje moet hebben gehad. Maar wie heeft haar dan in deze staat achtergelaten?

Het team van de dierenambulance is aangeslagen. "We blijven achter met verdriet, woede en vooral: veel vragen. Het enige wat we nog voor haar konden doen, was haar liefdevol laten gaan", schrijven ze in het bericht op sociale media.