Dertien inteelt-katten verwaarloosd aangetroffen in woning Roosendaal

In een woning in Roosendaal zijn 13 verwaarloosde katten aangetroffen. De dieren bleken via inteelt familie van elkaar te zijn, waardoor ze last hebben van vergroeiingen in de rug en poten. Ook had een aantal katten een groeiachterstand.

De katten werden ontdekt door de Dierenpolitie, in samenwerking met de Inspectiedienst en Dierenbescherming. De organisaties kregen een melding binnen over verwaarloosde dieren en bezochten de woning. Daar bleek dat de bewoner en eigenaar van de katten niet in staat bleek om voor de dieren te zorgen. Er hing een sterke ammoniaklucht in de woning door de niet opgeruimde ontlasting en urine van de dieren.

De eigenaar heeft afstand gedaan van de katten, ook al wilde de persoon eigenlijk twee katten houden. Maar dat zou alleen mogen met toezicht vanuit instanties, en daar ging de eigenaar niet mee akkoord.

De eigenaar krijgt ondersteuning van hulpverleningsinstanties om de woning schoon te maken. Ook zal er binnenkort nog een controle plaatsvinden om te kijken of de persoon geen nieuwe dieren in huis heeft.