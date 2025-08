Vrouw drukt doos zieke kittens in handen van meisje (10): 'Onacceptabel'

Zomaar een doos kittens in je handen gedrukt krijgen, en dan blijken ze ook nog eens ziek en vermoedelijk besmet te zijn met ringworm. Het overkwam een 10-jarig meisje uit Vlaardingen zondagmiddag. Dierenopvangcentrum Vlaardingen is woest: "Het is bizar dat je een kind hiermee opzadelt."

Het opvangcentrum spreekt van een "schandalige dumping" op de Binnensingel/Willem Beukelszoonstraat in Vlaardingen. Daar werd het jonge meisje benaderd door een vrouw die ze niet kende. "De vrouw met grijs haar vroeg het meisje of ze in de woning vlakbij woonde. Het meisje bevestigde, waarna de vrouw de doos in haar handen drukte. Ze ging er daarna snel vandoor", meldt het opvangcentrum.

Grapje?

Dat juist haar dochter werd uitgekozen is mogelijk te verklaren, zegt moeder Suzanne tegen Hart van Nederland. "Wij zijn gastgezin voor het dierenasiel, dus er liggen hier regelmatig kittens voor het raam. Veel mensen in de buurt weten dat", vertelt Suzanne. "Waarschijnlijk zag die vrouw mijn dochter naar buiten komen en dacht ze: daar kan ik ze kwijt."

Haar dochter dacht eerst dat het een grapje was, zegt Suzanne. Maar toen ze opkeek, was de vrouw verdwenen. Thuis aangekomen zei haar dochter: "Mama, moet je nou kijken wat ik heb gekregen." Suzanne schrok direct. "Gelukkig zijn we een gastgezin, dus ik herkende meteen symptomen van schimmel en ringworm. Ik heb handschoenen aangedaan, de kittens in een reismandje gezet en de doos hebben we meteen weggegooid. Die schimmelinfectie is ontzettend besmettelijk, ook voor mensen."

Dat maakt het extra schokkend, zegt een woordvoerster van de opvang tegen Hart van Nederland. "Hoe kun je dat dan bij een kind dumpen?" Er speelde bovendien duidelijk nog meer bij de kittens, vertelt Suzanne: "Ze zaten onder de vlooien. Het poesje had vieze, snotterige oogjes en het katertje een bolle buik, waarschijnlijk van de wormen."

Suzanne en haar dochter zijn geschrokken van de laksheid. "Het is ontzettend naar. Mijn dochter heeft een groot dierenhart en is boos op die vrouw, maar ergens ook opgelucht dat er geen steen in die doos zat en ze de kittens niet in een vijver heeft gegooid."

Op zoek naar de vrouw

Door het snelle handelen van moeder en kind konden de kittens snel in veiligheid worden gebracht. "De kittens zijn nu bij ons in de opvang in isolatie en we hebben meteen een schimmelkweek afgenomen. Daarvan krijgen we hopelijk morgen uitslag", zegt de woordvoerster. De kittens waren er slecht aan toe, maar het lijkt er wel op dat ze hiervoor in een huis hebben gewoond, zegt de woordvoerster. "Ze zijn namelijk tam." De ringworminfectie en vlooien kunnen op de kittens zijn overgedragen door andere dieren of zelfs door een mens.

"Dit maakt je gewoon boos. Dat je dit doet bij een kind en dat ze ook nog mogelijk besmettelijk zijn, maakt dit onacceptabel. De kittens kunnen zeker herstellen maar het is een lang traject, ze hebben zes tot zeven weken medicatie nodig", zegt de woordvoerster.

De dierenopvang is dan ook dringend op zoek naar de vrouw. Het meisje weet dat de vrouw grijs haar had en op dat moment een trui en een broek droeg. Daarnaast moet ze uit de buurt komen, want ze weet waar het meisje woont. "We hopen op getuigen en dat iemand iets weet, zodat we dat aan de politie kunnen doorgeven", aldus de woordvoerster. Getuigen en mensen met informatie kunnen zich melden via info.vlaardingen@dierenbescherming.nl.