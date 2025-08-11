Terug

Steeds meer verwaarloosde huisdieren: 'Door problemen bij baasje'

Dieren

Vandaag, 16:05

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) ziet een toename van meldingen over verwaarloosde honden en katten. Volgens Miriam Bosman van de dierenambulance komt het doordat de baasjes zelf vaak in de problemen zitten. Dit leidt tot schrijnende situaties. Ze luidt nu de noodklok.

"Afgelopen twee weken kregen we te maken met vier casussen. We zien dat de baasjes vaak mentale of financiële problemen hebben", legt Miriam uit aan Hart van Nederland. “Hoewel er vaak instanties betrokken zijn bij deze situaties, gaat de samenwerking tussen die instanties niet goed."

Daardoor komen dierenambulances of dierenopvangorganisaties in situaties terecht waarvoor ze niet bedoeld zijn, zoals het ophalen van dieren bij woningontruimingen. Soms moeten ze zelfs dieren achterlaten omdat ze formeel niet verantwoordelijk zijn. "Wij zijn gewoon de dierenambu­lan­ce. Eigenlijk horen wij hier helemaal niet voor gebeld te worden."

Miriam ziet graag dat er duidelijke landelijke richtlijnen komen die vastleggen wie verantwoordelijk is voor dieren in situaties van verwaarlozing of crisis bij eigenaren.

