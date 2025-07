Nederlandse dierenopvang verwoest bij Griekse bosbranden: 'Mijn hart is gebroken'

Het was zaterdag enorm schrikken voor dierenliefhebber Irene van Klinken. Haar dierenopvang op het Griekse eiland Kythira is grotendeels verwoest door een bosbrand. Ze verzorgde daar driehonderd dieren, waaronder honden, katten, struisvogels en ezels. Door de brand zijn meerdere dieren overleden en ook worden veel katten nog vermist. "Mijn hart is gebroken", vertelt ze aan Hart van Nederland.

In de video hierboven zie je de situatie met bosbranden in verschillende populaire vakantielanden.

Een paar uur voordat haar opvang werd afgebrand, hielp ze nog met haar partner bij een kennis waar de brand al eerder was begonnen: "Hij stond er alleen voor, dus we wilden hem graag helpen. Het was bij een dorp naast ons. Maar op een gegeven moment werden we ingesloten door vlammen en konden we niet meer terug naar de opvang. We hadden hierdoor geen idee wat er bij de opvangplek gebeurde."

Daarom belde zij wat mensen uit haar omgeving op. Die gaven aan dat er nog niks aan de hand was. "Maar toen ik een paar uur later eindelijk weer kon terugrijden, zag ik de vlammen en de rook bij ons op de berg. Mijn hart brak. We moesten door de vlammen rijden om bij onze dieren te komen", vertelt Irene.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Crowdfunding

Ze kan dan ook nog niet bevatten hoe ze zich voelt: "Ik weet het nog niet. Overal waar ik kijk, zie ik zwart. Een groot deel van de opvang is afgebrand. Ik probeer met mijn partner de dieren die er nog zijn, eten en drinken te geven. De meeste dieren zijn veilig. Helaas heb ik ook wat dieren moeten opgeven en zijn er nog veel katten spoorloos. Ik hoop dat die ergens een veilige plekje hebben gevonden."

Om Irene vooruit te helpen, is er een crowdfunding voor haar gestart. "Ik ben hier heel blij mee. Anders kan ik hier bijna niks doen. Alle hulp is welkom. Vandaag heb ik al een nieuwe watertank gekocht van crowdfundingsgeld, want de oude was gesmolten. Nieuw voedsel wil ik nog gaan halen. Daarna hoop ik dat ik mij kan focussen op de verblijfplekken van de dieren."