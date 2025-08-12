Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Blaffende hond opgesloten in auto houdt Hagenezen uit slaap: politie grijpt in

Crime

Vandaag, 07:20

Link gekopieerd

De politie rukte dinsdagochtend uit voor een blaffende hond die opgesloten zat in een auto aan het Catherinaland in Den Haag. Het dier maakte al urenlang lawaai, waardoor omwonenden uit hun slaap werden gehouden. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het was een uitdaging voor de agenten om de hond te bevrijden.

De politie kreeg na meerdere pogingen namelijk geen contact met het baasje van de hond. Uiteindelijk besloten de agenten de ruit van het voertuig in te slaan. Zo konden ze de viervoeter bevrijden.

Terwijl de politie wachtte op de dierenambulance, kwam de eigenaar alsnog naar buiten. Hij kreeg de hond mee, maar de politie doet onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Lees ook

Dierenhulpverleners aangevallen en mishandeld tijdens redding kitten
Dierenhulpverleners aangevallen en mishandeld tijdens redding kitten
Steeds meer verwaarloosde huisdieren: 'Door problemen bij baasje'
Steeds meer verwaarloosde huisdieren: 'Door problemen bij baasje'
Woning in Zwolle vliegt in brand: konijn gered, vogel vermist
Woning in Zwolle vliegt in brand: konijn gered, vogel vermist
Vermiste hond na anderhalve dag gered uit rioolput in Wetering
Vermiste hond na anderhalve dag gered uit rioolput in Wetering

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.