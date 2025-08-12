Blaffende hond opgesloten in auto houdt Hagenezen uit slaap: politie grijpt in

De politie rukte dinsdagochtend uit voor een blaffende hond die opgesloten zat in een auto aan het Catherinaland in Den Haag. Het dier maakte al urenlang lawaai, waardoor omwonenden uit hun slaap werden gehouden. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het was een uitdaging voor de agenten om de hond te bevrijden.

De politie kreeg na meerdere pogingen namelijk geen contact met het baasje van de hond. Uiteindelijk besloten de agenten de ruit van het voertuig in te slaan. Zo konden ze de viervoeter bevrijden.

Terwijl de politie wachtte op de dierenambulance, kwam de eigenaar alsnog naar buiten. Hij kreeg de hond mee, maar de politie doet onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.