Woning in Zwolle vliegt in brand: konijn gered, vogel vermist

Brand

Vandaag, 07:09

Bij een woningbrand aan de Hunzelaan in Zwolle zijn zondagavond een 74-jarige man en zijn konijn uit het huis gered. De brand ontstond rond 22.30 uur toen de man met een brandende sigaret op de bank in slaap viel. Een alerte buurman hoorde het rookalarm afgaan en belde direct 112. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel rook vrij.

De man werd door de brandweer uit de woning gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Ook zijn konijn werd gered, kreeg buiten zuurstof en water toegediend, en is daarna naar een dierenarts gebracht.

Over het lot van een vogel in de woning is niets bekend. Het kooitje was deels gesmolten en het dier werd niet meer aangetroffen. De brand trok veel bekijks van buurtbewoners.

