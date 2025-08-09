Terug

Vermiste hond na anderhalve dag gered uit rioolput in Wetering

Dieren

Vandaag, 11:08

De brandweer heeft vrijdagavond een 14-jarige hond gered uit een rioolput aan de Wetering Oost in Wetering, bij Steenwijk. Het dier was sinds donderdagochtend vermist.

De eigenaar, een man in de tachtig, had zijn hond die ochtend naar buiten gelaten, maar het dier keerde niet meer terug. Een lange zoektocht leverde ook niets op, totdat een buurvrouw langs een rioolput liep en geluid opmerkte. De vrouw sloeg alarm.

Werkzaamheden riool

De hond bleek in een rioolput van 3,5 meter diep vast te zitten. De put was vanwege werkzaamheden afgedekt met een houten deksel. Omdat de ruimte te smal was voor een ladder, liet de brandweer een van hun mensen met behulp van brandslangen in de put zakken. Kort daarna kon de hond weer worden herenigd met zijn opgeluchte baasje.

Een dierenarts onderzocht de hond ter plekke. Het dier maakt het naar omstandigheden goed.

