Veiling zeehondentegels levert ruim tienduizend euro op

Veiling zeehondentegels levert ruim tienduizend euro op

Dieren

Gisteren, 12:27

Zeehondencentrum Pieterburen, inmiddels gevestigd in het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, heeft met de veiling van oude zwembadtegels maar liefst 10.101 euro opgehaald. De tegels kwamen uit de baden waarin jarenlang zeehonden zijn verzorgd en maakten deel uit van een speciale jubileumactie.

De volledige opbrengst gaat naar het zeehondenziekenhuis, waar zieke en gewonde zeehonden worden opgevangen, onderzocht en beschermd.

De veiling trok veel belangstelling, mede dankzij de grote groep Japanse fans die het centrum sinds vorig jaar volgt. Hun interesse ontstond na een livestream die in Japan viraal ging. Inmiddels heeft het Zeehondencentrum 425.000 volgers, van wie sommigen zelfs post sturen voor specifieke zeehonden.

De tegelverkoop maakte deel uit van het eerste 'Japanniversary', een internationaal online evenement om het bijzondere contact met de Japanse achterban te vieren. Elke tegel was uniek en droeg de sporen van tientallen jaren zeehondenzorg.

