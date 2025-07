Wil jij een zwembadtegel van zeehondencentrum Pieterburen? Dat kan nu

Een opvallende online veiling donderdag, met oude zwembadtegels uit het Zeehondencentrum Pieterburen. De tegels komen uit de baden waarin jarenlang zeehonden zijn verzorgd. De veiling is onderdeel van een bijzonder jubileum: precies een jaar geleden ging een livestream van het centrum viral in Japan.

Sindsdien volgen Japanse fans (425.000) het centrum op de voet. Pieterburen viert daarom hun allereerste 'Japanniversary', compleet met online activiteiten voor fans wereldwijd. De opbrengst van de veiling gaat naar de verzorging van zieke en gewonde zeehonden.

Het centrum is sinds kort gevestigd in het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Volgens dat centrum is de betrokkenheid van Japanse fans hartverwarmend. "Ze sturen zelfs fanpost voor individuele zeehonden", vertelt een woordvoerder.

De hashtag van het zeehondencentrum werd vorig jaar zelfs uitgeroepen tot een van de 'buzzwoorden' van het jaar in Japan.

Flink veel biedingen?

Alle tegels zijn uniek, en hebben sporen van tientallen jaren zorg voor zeehonden. "De hoop is dat ze niet alleen geld opbrengen, maar ook verhalen verspreiden." Volgens het centrum wordt er ook al flink geboden. De veiling is te vinden op de speciale webshop van het Zeehondencentrum. Wie wil meedoen moet snel zijn: de veiling loopt maar tijdelijk.