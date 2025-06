Bezoekers illegaal feest Borgsweer liepen rond met pasgeboren zeehondenpup

De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie gekomen voor een illegaal feest met meer dan honderd personen in een weiland langs de Eems aan de Valgenweg, vlak bij het Groningse Borgsweer. Daarbij liepen bezoekers van de rave rond met een zeehondenpup "die ze hadden gevonden".

Dat vertelt Emmy Venema van Stichting Zeehondencentrum Pieterburen in Lauwersoog in gesprek met Hart van Nederland. Omdat de pup nog een navelstreng had, werd al snel duidelijk dat het ging om een pasgeboren zeehond, aldus Venema. "Dat betekent dat ze nog volledig afhankelijk was van haar moeder, maar zij zal door alle drukte zijn gevlucht."

Venema laat weten dat de dierenambulance in de nacht werd gebeld door een groep schreeuwende mensen met de mededeling dat ze een zeehond hadden gevonden. Omdat de dierenambulance geen zeehonden opvangt, werden de mensen doorverwezen naar het zeehondencentrum. Er werd echter nooit contact met hen opgenomen.

Meer dan honderd mensen gingen los op het feest. Rond 04.00 uur vonden de burgemeester en de politie het welletjes en is de ME opgeroepen om het feest te stoppen (zie bovenstaande video).

Pasgeboren

De pup is nog heel klein en weegt 7,2 kilo. De kans dat de zeehond herenigd wordt met haar moeder is uitgesloten, aldus Venema. "Sowieso blijven pups altijd maar vier weken bij de moeder. Wij gaan het diertje nu verzorgen, maar het is de vraag hoe ze zich zal ontwikkelen, zonder die belangrijke voedingsstoffen uit de moedermelk." De zeehondenpup heeft de toepasselijke naam Rave gekregen.