Zeehondenpup ‘Rave’ met spoed geopereerd na vondst illegaal feest in Borgsweer

De zeehondenpup die vorige maand werd gevonden bij een illegale rave in het Groningse dorp Borgsweer, is met spoed geopereerd aan een navelbreuk, meldt Zeehondencentrum Pieterburen. Volgens het centrum komt een spoedoperatie bij pups niet vaak voor. De operatie is goed verlopen.

De zeehondenpup kreeg de naam Rave, omdat ze na het feest werd opgevangen in het zeehondencentrum in het Groningse Lauwersoog. Toen ze werd gevonden, had ze nog een navelstreng, wat erop wijst dat ze net was geboren. De moeder vluchtte tijdens het feest mogelijk voor de herrie.

Bij het illegale feest, wat eerder plaatsvond in het Groningse Borgsweer waren meer dan honderd personen aanwezig. Daarbij liepen bezoekers van de rave rond met een zeehondenpup. In de onderstaande video zie je hoe de politie een einde maakte aan het feest en hoe de pup er aan toe was.

0:51 Zeehondenpup gevonden op illegale feest in Borgsweer

Intensive care

Haar geschatte leeftijd van twee tot drie weken maakt het dier extra kwetsbaar. "Omdat ze nog zo jong is, kan een operatie veel van het dier vergen," aldus hoofddierenarts Ana Rubio Garcia. "Ze krijgt medicatie om infecties en pijn te voorkomen. We hopen natuurlijk dat ze weer volledig herstelt." De pup ligt momenteel op de intensivecare.

ANP