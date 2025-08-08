Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Piepjonge weesottertjes gered in Steenwijk: 'We waren echt net op tijd'

Dieren

Gisteren, 17:20

Link gekopieerd

Drie piepjonge ottertjes in het natuurgebied bij Steenwijk zijn op het nippertje gered, nadat hun moeder werd doodgereden. Ecoloog Johan Prescher vond de moederotter langs de kant van de weg. Omdat het dier zogend bleek, sloeg meteen de vrees toe dat haar jongen ergens hulpeloos achtergebleven waren.

Een grote zoektocht volgde. In de bramenstruiken hoorden boswachters en Prescher gekrijs. "Het klonk zwak, maar duidelijk", vertelt hij aan Hart van Nederland. Met behulp van een warmtecamera werden de diertjes één voor één gelokaliseerd, diep verscholen in metershoge struiken. Ze verkeerden in kritieke toestand: uitgedroogd, onder de vliegeneitjes en verzwakt. De ottertjes hebben bijna vijf dagen zonder moeder overleefd in het wild.

"Ze zaten diep in de braamstruiken, uitgedroogd en onder de vliegeneitjes", zegt ecoloog Johan Prescher. "We waren echt net op tijd." Diezelfde avond trok er nog een storm over het gebied. Zonder redding hadden de jongen het volgens hem waarschijnlijk niet overleefd.

Naar de opvang

De drie ottertjes zijn overgebracht naar wildopvang De Fûgelhelling in Ureterp. Daar worden ze verzorgd door Jildau Sinnema en haar moeder Hetty, die al jaren jonge wilde dieren opvangen. "Ze beschouwen mijn dochter inmiddels als hun moeder", zegt Hetty. "Ze drinken goed, reageren op elkaar en liggen onder de warmtelamp weer wat bij te komen. De eerste 48 uur waren spannend, maar ze lijken het te gaan redden."

Als alles goed gaat, mogen de ottertjes over een paar maanden weer worden uitgezet in de natuur. De opvang verwacht dat ze zo’n negen maanden nodig hebben om te leren zwemmen, jagen en zelfstandig te leven.

Lees ook

Pasgeboren otter ontdekt in Naardermeer: 'Super gaaf en goed nieuws!'
Pasgeboren otter ontdekt in Naardermeer: 'Super gaaf en goed nieuws!'
Unieke beelden: otter in Zwolse stadsgracht haarscherp vastgelegd
Unieke beelden: otter in Zwolse stadsgracht haarscherp vastgelegd
Jonge otter met plastic zwerfafval om zijn nek gespot in Nieuwkoopse Plassen
Jonge otter met plastic zwerfafval om zijn nek gespot in Nieuwkoopse Plassen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.