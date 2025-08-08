Piepjonge weesottertjes gered in Steenwijk: 'We waren echt net op tijd'

Drie piepjonge ottertjes in het natuurgebied bij Steenwijk zijn op het nippertje gered, nadat hun moeder werd doodgereden. Ecoloog Johan Prescher vond de moederotter langs de kant van de weg. Omdat het dier zogend bleek, sloeg meteen de vrees toe dat haar jongen ergens hulpeloos achtergebleven waren.

Een grote zoektocht volgde. In de bramenstruiken hoorden boswachters en Prescher gekrijs. "Het klonk zwak, maar duidelijk", vertelt hij aan Hart van Nederland. Met behulp van een warmtecamera werden de diertjes één voor één gelokaliseerd, diep verscholen in metershoge struiken. Ze verkeerden in kritieke toestand: uitgedroogd, onder de vliegeneitjes en verzwakt. De ottertjes hebben bijna vijf dagen zonder moeder overleefd in het wild.

"Ze zaten diep in de braamstruiken, uitgedroogd en onder de vliegeneitjes", zegt ecoloog Johan Prescher. "We waren echt net op tijd." Diezelfde avond trok er nog een storm over het gebied. Zonder redding hadden de jongen het volgens hem waarschijnlijk niet overleefd.

Naar de opvang

De drie ottertjes zijn overgebracht naar wildopvang De Fûgelhelling in Ureterp. Daar worden ze verzorgd door Jildau Sinnema en haar moeder Hetty, die al jaren jonge wilde dieren opvangen. "Ze beschouwen mijn dochter inmiddels als hun moeder", zegt Hetty. "Ze drinken goed, reageren op elkaar en liggen onder de warmtelamp weer wat bij te komen. De eerste 48 uur waren spannend, maar ze lijken het te gaan redden."

Als alles goed gaat, mogen de ottertjes over een paar maanden weer worden uitgezet in de natuur. De opvang verwacht dat ze zo’n negen maanden nodig hebben om te leren zwemmen, jagen en zelfstandig te leven.