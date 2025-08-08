Terug

Wereld Kattendag: jullie leukste kattenfilmpjes op een rij

Gisteren, 11:57

Kattenliefhebbers opgelet: het is Wereld Kattendag! En dat betekent dat we onze harige huisgenoten vandaag éxtra in het zonnetje zetten.

Wereld Kattendag, ook bekend als Internationale Kattendag, wordt elk jaar gevierd op 8 augustus. De dag werd in 2002 in het leven geroepen door het International Fund for Animal Welfare (IFAW) en wordt sinds 2020 beheerd door International Cat Care, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van katten wereldwijd.

Bij Hart van Nederland vieren we deze dag met een speciaal samengestelde kattenfilmpjes-compilatie. We vroegen jullie vrijdagochtend om eigen beelden in te sturen, en dat is massaal gedaan: filmpjes vol gespin, gemiauw en vooral heel veel kattenkwaad. Neem een momentje voor jezelf, fleur je dag op en klik op de bovenstaande video. Want deze katten verdienen alle aandacht, of ze daar nou zelf zin in hebben of niet.

