6 katten uit brandende woning gered, brandweer dient zuurstof toe

Een opmerkelijke reddingsactie in het Limburgse Panningen donderdagmiddag. De brandweer werd daar opgeroepen voor een woningbrand. Eenmaal ter plekke bleek dat er gelukkig geen mensen in het gebouw waren. Maar wel zes katten. Gelukkig kwamen de dieren er heelhuids vanaf.

Rond 14.30 uur was er bramd in een woning aan de Bernhardstraat. De brandweer moest bij aankomst de deur openbreken en daar troffen ze de poezelige diertjes aan. Sommigen waren er niet zo goed aan toe, bleek toen ze ze naar buiten hadden gebracht, de veiligheid in.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Zuurtstof op de snoet

Om de katten er snel weer bovenop te krijgen, gaven de spuitgasten de dieren koeling en dienden ze zuurstof toe via de eigen luchtmaskers. Daarna kregen ze ook nog wat water. Toen de katten er weer enigszins bovenop waren, werden ze overgedragen aan de dierenambulance.

Het huis had roet- en waterschade. De oorzaak van de brand is nog onderwerp van onderzoek, de woning kan voorlopig niet worden bewoond.