Uitzonderlijk druk bij spoedzorg huisdieren, dierenartsen stellen vakanties uit

Als je een huisdier hebt, is het belangrijk om te weten dat het op dit moment "uitzonderlijk" druk is op de spoedzorg voor huisdieren, meldt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsvereniging voor dierenartsen.

Eigenaren moeten daardoor mogelijk verder reizen of langer wachten tot hun huisdier kan worden behandeld, vooral wanneer de situatie niet levensbedreigend is.

Daarnaast is de dierenarts te duur, vinden Francoise en Susanne:

2:19 Dierenarts is te duur, dus startten Francoise en Susanne de mobiele kliniek

Dierenartsen en paraveterinairen "draaien overuren en stellen vakanties uit tot het najaar om de zorg voor dieren en hun eigenaren te kunnen waarborgen", aldus Joris Robben, hoofd van de Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland.

Volgens de KNMvD is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor de piekdrukte. Wel is een toename te zien van "typisch zomergerelateerde spoedgevallen: honden met grasaren in neus of oor, oververhitting, katten die van balkons vallen of honden die ziek zijn door blauwalg".

ANP