Vrouw staat oog in oog met python van 1,5 meter in gang

Een woning in Amsterdam-Gaasperdam kreeg gisterochtend onverwacht bezoek van een ongenode gast: een koningspython. De bewoners troffen de slang aan in hun gang en waarschuwden direct de politie. "Ik schrok me helemaal rot", vertelt de vrouw aan Hart van Nederland.

In plaats van achter het dier aan te rennen, liet ze de slang bewust haar huis binnen. "Ik dacht: dan hoef ik niet door alle tuinen te rennen om hem te volgen", zegt ze. Samen met haar man hield ze het reptiel in de gaten vanaf de trap. Gelukkig herkende haar man het dier als een python. Niet giftig, wel met scherpe tanden. Ook kan het dier wurgen met zijn lichaam.

Eigenaar niet bekend

De politie stuurde een agent die ervaring heeft met reptielen naar het adres. Samen met een collega wist hij de slang te vangen, meldt de politie op Instagram. Het dier is "zonder schade aan mens of natuur" meegenomen.

De python is overgedragen aan de dierenambulance. Vermoedelijk is de slang ontsnapt uit een terrarium in de buurt. Vooralsnog heeft niemand zich gemeld als eigenaar. De politie roept diegene op om zich te melden.

Het houden van een koningspython is toegestaan in Nederland. Een vergunning is niet nodig, maar wie het dier in huis heeft, moet wel een verklaring van herkomst kunnen tonen. In de toekomst kan dat veranderen: de overheid werkt aan een zogenoemde positieflijst. Het is nog niet bekend wanneer die lijst klaar is.